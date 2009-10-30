Разработка интерьера семейного клуба

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт15 заявок445 просмотров
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Необходимо разработать интерьер семейного клуба, включающего детскую игровую площадку, семейное кафе, аудиторию для регулярных занятий.

Подробное техзадание с планами БТИ в приложении

Присылая свои предложения, пожалуйста, опишите, почему именно Вы можете сделать эту работу лучше других. Возможно, у Вас был похожий опыт (нужны примеры) или что-то еще.

Я не смогу отвечать на предложения типа "делаю интерьеры коттеджей и семейный клуб тоже смогу".

Пожалуйста, не заваливайте почтовый ящик предложениями на удачу. Мне действительно важно, что выбранный дизайнер очень хорошо понимает мою задачу.

14 лет назад
Retailium
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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