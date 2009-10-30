Разработка интерьера семейного клуба

Необходимо разработать интерьер семейного клуба, включающего детскую игровую площадку, семейное кафе, аудиторию для регулярных занятий.

Подробное техзадание с планами БТИ в приложении

Присылая свои предложения, пожалуйста, опишите, почему именно Вы можете сделать эту работу лучше других. Возможно, у Вас был похожий опыт (нужны примеры) или что-то еще.

Я не смогу отвечать на предложения типа "делаю интерьеры коттеджей и семейный клуб тоже смогу".

Пожалуйста, не заваливайте почтовый ящик предложениями на удачу. Мне действительно важно, что выбранный дизайнер очень хорошо понимает мою задачу.