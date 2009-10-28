Дизайн ванной комнаты (2 проекта)

Требуется сделать дизайн ванной комнаты

Подобрать цвета, размеры плитки, оборудование и уместить это все в столь малых размерах.

ТТ

Размеры 1,50х1,65х2,6(h)

площади

пол =потолок = 2,475 м2

стена левая и правая от входа = 3,9м2

стена противоположная = 4,29

стена -дверь = 2,49

коммуникации расположены в туалете, за кирпичной стеной. слева от входа.

второй проект

Требуется сделать дизайн ванной комнаты

Для ванной закуплена плитка синего и белого цвета.

синяя для пола (30х30)

белая для стен (20х30)

Размеры и расположение коммуникаций вы увидите на рисунке.

высота потолка 2,8м

к этому проекту загружаю размеры и картинку – примерно что я хочу получить по дизайну.

От вас цена, примеры работ.

По исполнении саму работу с спецификацией и примерными ценами.