Визуализация концепции

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт8 заявок338 просмотров
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Требуется разработка концепции , визуализация концепции реконструкции подземного перехода.

Основное требование – высокое качество в сжатые сроки.

Ждем Ваши предложения с портфолио на адрес: [email protected]

ICQ: 553611577

14 лет назад
designhanna
Hanna Danchenko 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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