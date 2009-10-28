Таунхауз дизайн интерьера

$50000
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт32 заявки736 просмотров
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Требуется создание дизайна интерьера таунхауса в КП "Дубровка". 3 этажа. Общая площадь 200м2. Предварительно планировку можно посмотреть на www.dubrovka.info Тип квартиры "орфей". Требования: эскизный проект, рабочка проектировкой коммуникаций, смета на строительные и отделочные материалы.

14 лет назад
Dimamaya
Дмитрий 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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