Таунхауз дизайн интерьера

Есть dwg-файл (прикреплен). Надо из него с помощью 3D MAX сделать картинку вроде этих: http://kombatt.ru/images/standart/7_1_1.jpg http://kombatt.ru/images/standart/7_1_2.jpg Текстура такая же как на этих картинках. Или могу сфотографировать фасад шкафа и прислать вам. Жду от вас информацию по цене с срокам.