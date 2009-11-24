Срочная помощь с рерайтом

Здравствуйте. Нужно написать 5 статей. 2-е стать на тему "Сканеры для визиток", 3-и статьи на тему "Фоторамки". Количество слов 500-700. Структура статьи следующая, сначала идет общая инфа, зачем, для чего и т.д. Потом описание товара. Всю инфу можно брать в ...