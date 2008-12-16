Есть простая страничка опросник, которая корректно работает во всех браузерах, кроме IE и Edge. Необходимо решить эту проблему. Подробности кандидатам.
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, в текущей версии скрипта задано одно значение переменной, при котором он выполняется, необходима возможность присвоить ей несколько.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день, Необходима разработка Android приложения: Эмуляция браузера, логирование переходов, сохранение полученного результата Подробности обсудим с кандидатамиМобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день, необходимо найти и обработать 5 фото по нужным критериям, внести в них нужные элементы\изменения, гармонично подобранные и тематично исполненные) Пример такого фото в прикреплении. Все фото нужны аналогичные. Приоритет цене, работа периодичная, но хотелось ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Нужна помощь в выборе сервера для вещания потокового видео формата mp4. Интересует его организация, конфигурация, требования к каналу и т.п. Опыт в организации подобных сервисов приветствуется.Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Добрый час, требуется придумать название магазина (НЕ интернет-магазин), занимающегося продажей текстильных изделий: постельное белье, полотенца, скатерти, занавески, домашняя одежда. Пожелания: Количество слов в названии желательно одно, но если будет хорошо смотреться - можно и два. Язык названия: ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищем исполнителя по наращиванию тиц (до 20-70) нулевых сайтов, необходим долгосрочный эффект работы. Варианты с ежемесячными вложениями не рассматриваются. Оплата по факту, в течении нескольких дней, после каждого апа. Выслушаем любые предложения, указывайте цену за ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Требуется слегка уникализировать готовую тему движка WordPress + нарисовать шапку согласно тематике сайта.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад