Добрый день, необходимо найти и обработать 5 фото по нужным критериям, внести в них нужные элементы\изменения, гармонично подобранные и тематично исполненные) Пример такого фото в прикреплении. Все фото нужны аналогичные. Приоритет цене, работа периодичная, но хотелось ...