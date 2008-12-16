uncreate

Дмитрий Максимихин uncreate

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Корректировка кода страницы

    Есть простая страничка опросник, которая корректно работает во всех браузерах, кроме IE и Edge. Необходимо решить эту проблему. Подробности кандидатам.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поиск нужных фото и их обработка

    Добрый день, необходимо найти и обработать 5 фото по нужным критериям, внести в них нужные элементы\изменения, гармонично подобранные и тематично исполненные) Пример такого фото в прикреплении. Все фото нужны аналогичные. Приоритет цене, работа периодичная, но хотелось ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужна помощь в выборе сервера

    Добрый день. Нужна помощь в выборе сервера для вещания потокового видео формата mp4. Интересует его организация, конфигурация, требования к каналу и т.п. Опыт в организации подобных сервисов приветствуется.

    Настройка сервера/ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Название магазина текстильной продукции

    $10

    Добрый час, требуется придумать название магазина (НЕ интернет-магазин), занимающегося продажей текстильных изделий: постельное белье, полотенца, скатерти, занавески, домашняя одежда. Пожелания: Количество слов в названии желательно одно, но если будет хорошо смотреться - можно и два. Язык названия: ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работа над тИЦ

    Ищем исполнителя по наращиванию тиц (до 20-70) нулевых сайтов, необходим долгосрочный эффект работы. Варианты с ежемесячными вложениями не рассматриваются. Оплата по факту, в течении нескольких дней, после каждого апа. Выслушаем любые предложения, указывайте цену за ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
smls
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Корректировка скрипта php
Задание понятное, быстрая оплата. Всё прошло хорошо.
все отлично! спасибо
Ответный отзыв
ki44321
Виктор 
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$500
10 баллов
6 лет назад
Разработка Android приложения
Отличный, разбирающийся заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично! спасибо за качественное и оперативное исполнение)
Ответный отзыв
polinashustova
49 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Поиск нужных фото и их обработка
Четка поставлена задача, оплата моментальная, очень доброжелательное общение! Рекомендую)
Оперативное и качественное исполнение проекта. Благодарю)
Ответный отзыв