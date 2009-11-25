Перевод и написание новостей, обзоров и превью.

Здравствуйте!

Требуется на постоянную работу человек, для написания новостей, обзоров, превью и.т.д. для новостного сайта на Русском языке. Тематика (Хоккей)

Работа: Перевод и написание материалов с англоязычных сайтов (nhl, cbs, tsn и.т.д.)

Требования:

Уровень английского языка Advanced

Креативность и уникальность стиля написания статей

Быть на связи)))

Работа стабильная и постоянная (в день около 5-15 статей. Одна статья в среднем около 3000 символов) Все зависти от ваших возможностей. Возможен контракт.

В сообщении резюме и портфолио желательно, ожидаемую оплату обязательно.

Оплата зависти от профессионализма и возможна любым способом.

Тестовый период одна неделя. Оплата на это время от 1$ за 1000 символов

Предпочтения: Возраст от 18 лет

Все остальное по договоренности

Работа постоянная!!!

БОЛЬШАЯ просьба людей которые не знают английский или безграмотно пишут, не беспокоить