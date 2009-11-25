Перевод и написание новостей, обзоров и превью.

Добрый день! требуется комерческое предложение для студии дизайна для рассылки по мылу. Преведущему исполнителю респект, ну или рассылка была не удачной или КП, реакция была маленькая. Нужно повторить рассылку, требуется очень очень прекрасное комерческое предложение чтоб реакция ...
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Здравствуйте!
Требуется на постоянную работу человек, для написания новостей, обзоров, превью и.т.д. для новостного сайта на Русском языке. Тематика (Хоккей)
Работа: Перевод и написание материалов с англоязычных сайтов (nhl, cbs, tsn и.т.д.)
Требования:
Уровень английского языка Advanced
Креативность и уникальность стиля написания статей
Быть на связи)))
Работа стабильная и постоянная (в день около 5-15 статей. Одна статья в среднем около 3000 символов) Все зависти от ваших возможностей. Возможен контракт.
В сообщении резюме и портфолио желательно, ожидаемую оплату обязательно.
Оплата зависти от профессионализма и возможна любым способом.
Тестовый период одна неделя. Оплата на это время от 1$ за 1000 символов
Предпочтения: Возраст от 18 лет
Все остальное по договоренности
Работа постоянная!!!
БОЛЬШАЯ просьба людей которые не знают английский или безграмотно пишут, не беспокоить
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