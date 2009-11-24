Технические требования для Битрикса

Добрый день! требуется комерческое предложение для студии дизайна для рассылки по мылу. Преведущему исполнителю респект, ну или рассылка была не удачной или КП, реакция была маленькая. Нужно повторить рассылку, требуется очень очень прекрасное комерческое предложение чтоб реакция ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо написать технические требования к сайту под Битрикс (редакция "Эксперт").
Срок 1 день
Опыт и отзывы на проекте категорически приветствуются.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен текст для интернет-магазина хозтоваров: лопаты, грабли, метлы, перчатки итп...Копирайтинг40 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Добрый час, требуется придумать название магазина (НЕ интернет-магазин), занимающегося продажей текстильных изделий: постельное белье, полотенца, скатерти, занавески, домашняя одежда. Пожелания: Количество слов в названии желательно одно, но если будет хорошо смотреться - можно и два. Язык названия: ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт14 лет назад
Райтинг на английском по темам travel, cooking, finance, cell phones. От 3 до 10 долларов за статью. По нашему списку тем или на ваш выбор. Перевод и рерайтинг не интересует. Чем выше качество статей - тем выше оплата. Подробности ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны SEO статьи про воспитание детейЗавершен14 лет назад
Уважаемые фрилансеры. Для сайта ввода-вывода-обмена электронных денег нужно качественно и юридически грамотно написать текст «СОГЛАШЕНИЕ» . Сроки не торопят. Подробней при переписке.Завершен14 лет назад
Требуется сделать полный рерайтинг 167 биографий авторов Список биографий я предоставлю, в общей сложности примерно 200 000 символов текста В дальнейшем постоянные заказы, возможна работа с несколькими исполнителями Бюджет 6000 рублей за всю работуКопирайтинг105 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Нужен небольшой и несложный, но качественный рерайт с исходником (ок. 2700 знаков без пробелов). Ваши сроки, цены? В привате предложения не рассматриваются!Копирайтинг65 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать название для семейного клуба, включающего детскую игровую площадку, семейное кафе, аудиторию для регулярных занятий. Подробное техзадание в приложении. Врядли я смогу выбрать одного человека, который придумает мне название. Думаю, здесь коллективный труд куда эффективнее. Присылайте ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Надо в течение часа-двух отрерайтить 5000. Господа, требования к качеству очень высокие! Предложения - только сюда. В течение этого времени необходимо быть на связи!Завершен14 лет назад