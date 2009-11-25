Необходимо 100 статей на заданные темы

$100
КопирайтингЗакрыт10 заявок523 просмотра
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Необходимо около 100 статей на заданные темы. В архиве ТЗ и пример статьи, и в отдельном файле еще названия статей. Названия часто повторяются - это значит что надо писать еще одну статью на этуже тему но немного в другом ключе. Основная тема форекс, можно писать статью содержащую косвенную инфу о форексе но с использованием ключевых слов по теме..

Объем большой. Бюджет сразу скажу очень маленький. 100-150 баксов за все.

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pokolop
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alla2300
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