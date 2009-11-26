Написать краткое коммерческое предложение

Необходимо около 100 статей на заданные темы. В архиве ТЗ и пример статьи, и в отдельном файле еще названия статей. Названия часто повторяются - это значит что надо писать еще одну статью на этуже тему ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо описать в форме коммерческого предложения (2 стр.) результаты переговоров. Готов предоставить тезисы (суть предложения) в письменном виде и ответить на любые доп. вопросы по делу по телефону/почте/ICQ
Нужно сегодня. Оплата - оперативно, если Яндекс-деньги или наличными. Другие варианты оплаты также рассматриваются, но чуть дольше.
С уважением,
Антон Николаев
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