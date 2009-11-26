Написать краткое коммерческое предложение

$20
КопирайтингЗавершен8 заявок199 просмотров
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Добрый день.

Необходимо описать в форме коммерческого предложения (2 стр.) результаты переговоров. Готов предоставить тезисы (суть предложения) в письменном виде и ответить на любые доп. вопросы по делу по телефону/почте/ICQ

Нужно сегодня. Оплата - оперативно, если Яндекс-деньги или наличными. Другие варианты оплаты также рассматриваются, но чуть дольше.

С уважением,

Антон Николаев

14 лет назад
_ain
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
misty
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
26 отзывов
14 лет назад
$4
1 день
Спасибо большое Евгении за превосходную работу! Она написала отличный текст буквально за пару часов, раньше оговоренного срока и мне не пришлось его править - очень выручила.
Когда заказчик точно знает, чего он хочет - это уже полдела! Антон как раз такой заказчик - очень подробно объяснил, что ему надо. И оплату не задержал!
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