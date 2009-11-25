Есть 40 картинок. К ним надо добавить текстовые описания по 500 знаков. Особой художественности не надо. Ваши описания буду править под свой стиль, так что от вас требуется, так сказать создать словесный каркас будущего описания. В личку и на сайте не пишите, так как не часто здесь бываю.

ICQ 350630593