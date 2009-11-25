Добавить текстовые описания

КопирайтингЗакрыт3 заявки160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 40 картинок. К ним надо добавить текстовые описания по 500 знаков. Особой художественности не надо. Ваши описания буду править под свой стиль, так что от вас требуется, так сказать создать словесный каркас будущего описания. В личку и на сайте не пишите, так как не часто здесь бываю.

ICQ 350630593

14 лет назад
molostow
Илья 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Необходимо название для организации

    $17

    Здравствуйте! Нашей организации необходимо новое название. Организация занимается покрытием драгоценными металлами (золотом 999 пробы/24kt, серебром, палладием и т.д.) любых токопроводящих поверхностей: металлических корпусов мобильных телефонов, эмблемы авто, диски, спортинвентарь и т.д. В общем область применения достаточно ...

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен глубокий рерайт

    Есть следующие ключевые запросы: интерьер своими руками продление приватизации подушки своими руками своими руками интерьер как украсить новогоднюю елку продление дачной амнистии рисунки на стенах в квартире детские комнаты для девочек На каждый ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тексты

    Нужна помощь в написании текстов. Оставляйте свои аськи.

    Копирайтинг87 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать краткое коммерческое предложение

    $20

    Добрый день. Необходимо описать в форме коммерческого предложения (2 стр.) результаты переговоров. Готов предоставить тезисы (суть предложения) в письменном виде и ответить на любые доп. вопросы по делу по телефону/почте/ICQ Нужно сегодня. Оплата - оперативно, если Яндекс-деньги ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен шаблон для размножения статьи

    Нужен шаблон для размножения статьи на 2000 зн. Статья готова. Тематика – недвижимость (ориентироваться на 400 экземпляров). Требования: 1. Проверка уникальности ( в зависимости от используемой программы): шингл 7 (5), макс. схожесть 7-10 процентов. 2. ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Презентация 3 мин. сайта

    $30

    Нужна концепция презентации сайта www.oilgasclub.ru на коференции-форуме для специалистов нефте-химического компплекса http://sgm-oil.ru/30_11-4_12_2009soveschanie.htm

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад