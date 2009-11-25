Необходимо название для организации

$17
КопирайтингЗакрыт38 заявок1292 просмотра
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#1$

Здравствуйте!

Нашей организации необходимо новое название.

Организация занимается покрытием драгоценными металлами (золотом 999 пробы/24kt, серебром, палладием и т.д.) любых токопроводящих поверхностей: металлических корпусов мобильных телефонов, эмблемы авто, диски, спортинвентарь и т.д. В общем область применения достаточно широкая.

Основной упор конечно на покрытие золотом.

Название может быть как на русском так и на английском языке, состоять из 1 или 2 слов.

14 лет назад
Luck52
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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