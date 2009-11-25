Необходимо название для организации

На сайт "бюро переводов" требуются тексты, объем около 10-12 стр. (1800 знаков)
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Здравствуйте!
Нашей организации необходимо новое название.
Организация занимается покрытием драгоценными металлами (золотом 999 пробы/24kt, серебром, палладием и т.д.) любых токопроводящих поверхностей: металлических корпусов мобильных телефонов, эмблемы авто, диски, спортинвентарь и т.д. В общем область применения достаточно широкая.
Основной упор конечно на покрытие золотом.
Название может быть как на русском так и на английском языке, состоять из 1 или 2 слов.
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