Приватный проект для Грамович Марины

$1000
КопирайтингЗавершен1 заявка156 просмотров
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Ведение новостной ленты для сайта о недвижимости.

14 лет назад
miracle_pr
Руслан 
NaN летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
14 лет назад
$500
60 дней
Уже долгое время работаю с Мариной. Могу характеризовать ее, как очень ответственного и качественного редактора. Что особенно радует, можно не особенно расписывать задачу, понимает с полу-слова! Респект.
Уже несколько месяцев успешно сотрудничаем с Русланом. Никаких проблем не возникало, ни с оплатой, ни с взаимопониманием. Побольше бы таких заказчиков. =)
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