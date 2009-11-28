Рерайт. На тему эзотерики и йоги.

Требуется написать техническое задание на разработку интернет магазина автозапчастей. Со своей стороны готов предоставить набор желаемых требований и примерное видение, на выходе должно получиться подробное, понятное после первого прочтения функциональное ТЗ. Главное требование - у ...
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Нужны небольшие тексты, около 300-500 символов каждый.
Тема непосредственно каждого из текстов будет определена одним словом
всего 25 текстов.
исполнитель должен обладать безупречной грамотностью, и быть ответственным.
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