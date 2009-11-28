Рерайт. На тему эзотерики и йоги.

Приветствую, я предоставляю материал(статьи) и список ключевых слов. Вы делаете сео-рерайт. Главное условие - статьи после сео-рерайта должны остаться читабельными не только для поисковых роботов но и для людей! Буду выбирать исполнителя по критерию - Цена ...