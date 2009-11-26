Текстовка для сайта Шкафы-купе

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Текст на 2000 знаков. Тематика шкафы-купе.
Нужно его поделить на 3 части (Шкафы купе, интерьерные системы, торговое оборудование)
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