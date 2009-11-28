Заголовки с ключами

КопирайтингЗавершен5 заявок230 просмотров
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Нужно придумать заголовки, в которые бы органично вписались определенные ключевые фразы. Всего 14 фраз. Сделать нужно до 21.30 по Мск.

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14 лет назад
owei_work
Ларсон 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$2
1 день
Алексей отлично справился с заданием. Органично вписал сложные ключи в заголовки. Работу сделал быстро и качественно. Рекомендую как адекватного и обязательного сотрудника.
Категорически понравилось сотрудничество! +11