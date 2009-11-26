Приватно для Разномир

$200
КопирайтингЗакрыт2 заявки204 просмотра
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Задание на программирование для проекта "биржа онлайн"

14 лет назад
audilex
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
raznomir
Дмитрий 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 отзывов(-1)
14 лет назад
$200
7 дней