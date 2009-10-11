Нейминг студии разработки

Студия занимается разработкой ПО и игр на широком спектре платформ и языков программирования, а так же веб-сервисов любой сложности, и реже - сайтов.

Прошу оставлять варианты тут, все предложения скрыты, необходимо, чтобы домен .ru или .com был свободен. Автору выбранного названия денежное вознаграждение (указывайте размер сами) и постоянная работа копирайтером и нэймером в студии