Нейминг студии разработки

$50
КопирайтингЗакрыт10 заявок452 просмотра
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Студия занимается разработкой ПО и игр на широком спектре платформ и языков программирования, а так же веб-сервисов любой сложности, и реже - сайтов.

Прошу оставлять варианты тут, все предложения скрыты, необходимо, чтобы домен .ru или .com был свободен. Автору выбранного названия денежное вознаграждение (указывайте размер сами) и постоянная работа копирайтером и нэймером в студии

14 лет назад
Studio_Wordcore
Сергей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$1
1 день
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