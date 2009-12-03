Требуется статья о спонсоре хоккейного клуба

Требуется статья о спонсоре любительского хоккейного клуба

Можно новости посмотреть на сайте www.xok.ru

Правда о споносорах я еще не писал

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Пишем для людей, грамотно - информация будет размещена на первой странице

В статье про клуб любителей хоккея чуток и про спонсора

Уникальность не менее 95%

Статья не менее 500 знаков без пробелов

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Статья не дороже 80 рублей

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Через час выберу исполнителя, сдать статью сегодня

P.S. в личке не пишите - не читаю

Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку

Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе

Поэтому, если с русским языком проблема и Вы не уверены, то лучше не теряйте свое время и мое