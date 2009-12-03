Требуется статья о спонсоре хоккейного клуба

КопирайтингЗавершен4 заявки167 просмотров
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Требуется статья о спонсоре любительского хоккейного клуба

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Я проверяю один раз статью, если нахожу 2-3 ошибки, то останавливаю проверку и отправляю статью на доработку

Если и после доработки ошибки, то забираете статью себе

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14 лет назад
Cablemaster
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$3
1 день
Отлично - быстро и качественно. Очень доволен работой Марины.
Все в порядке!
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