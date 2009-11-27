Описание сайтов на разные тематики.

$50
КопирайтингЗакрыт31 заявка353 просмотра
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Здраствуйте.

Нужны описания для сайтов на разные тематики.

Цена за текст 4$, 1-2 текста в сутки.

Работы много: 12 сайтов щас, и сразу после окончания ещё 30 сайтов.

Более подробно, если что то неясно - могу объяснить при переписке.

Оплата WMZ.

14 лет назад
donmikle
Миша 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$5
2 дня
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