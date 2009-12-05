Придумать рекламный слоган

КопирайтингЗавершен31 заявка671 просмотр
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Необходимо придумать короткую и меткую фразу для наклейки, которая напоминает покупателю пополнить счет мобильного телефона через платежный терминал.

Данная наклейка будет размещаться в магазинах на кассовой зоне или выходной двери. Цель данной наклейки, клиент, получив сдачу от продавца должен обратить внимание на наклейку и прочитав её положить через сдачу через платежный терминал на свой мобильный телефон.

Фраза должна быть вроде:

"А сдачу положите на мобильный!"

или

"Мобильный пополнить не забыли?"

Пишите свои варианты сюда или в личку, победителю $5 на кошелек WebMoney + отзыв.

14 лет назад
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
happy-art
Татьяна 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Татьяна настоящий профессионал своего дела. Прислала вместо одного, целых ДЕСЯТЬ вариантов слогана. Обязательно обращусь ещё раз. 10 баллов, БРАВО!
Оплату провел, спасибо сказал, отзыв написал - исключительно позитивное сотрудничество:)