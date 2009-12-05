Придумать рекламный слоган

Необходимо придумать короткую и меткую фразу для наклейки, которая напоминает покупателю пополнить счет мобильного телефона через платежный терминал.

Данная наклейка будет размещаться в магазинах на кассовой зоне или выходной двери. Цель данной наклейки, клиент, получив сдачу от продавца должен обратить внимание на наклейку и прочитав её положить через сдачу через платежный терминал на свой мобильный телефон.

Фраза должна быть вроде:

"А сдачу положите на мобильный!"

или

"Мобильный пополнить не забыли?"

Пишите свои варианты сюда или в личку, победителю $5 на кошелек WebMoney + отзыв.