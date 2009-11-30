Глубокий рерайт, туристическая тематика.

$9
КопирайтингЗавершен23 заявки836 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется глубокий и качественный рерайт статей из приложения.

В готовом тексте потребуется употребить нужные ключевые слова. Плотность и количество слов небольшое.

Оплата 9 у.е. за за всю работу на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания.

Просьба в личку не писать.

Требуется несколько исполнителей.

Крайний срок сдачи работы - понедельник, 30 ноября, до 18-00 МСК.

14 лет назад
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
Выбранные исполнители
listopad07
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад
$9
2 дня
Хорошая работа, сроки соблюдены, доволен сотрудничеством.
Заказчик корректо поставил задачу, сразу оплатил работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Kiwka
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$9
1 день
Отличный рерайт, спасибо. Доволен сотрудничеством.
ladythebird
Ирина 
58 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
39 отзывов
14 лет назад
$9
1 день
Хорошая работа, доволен сотрудничеством, спасибо.
Спасибо за сотрудничество, рада была поработать с профессионалом своего дела, надеюсь на дальнейшую работу. Всем рекомендую- ТЗ четкое, оплата операвтивная.
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$9
2 дня
Отличная работа в реактивные сроки. Доволен сотрудничеством.
Всегда хотела сотрудничать с этим заказчиком, и наконец мое желание осуществилось. Только положительные эмоции после совместной работы!
Savo4ek
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$11
1 день
Отличный рерайт, спасибо. Доволен сотрудничеством.
Четкое задание. Разумные требования. Достойная оплата.
Smeshka
42 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$9
1 день
Отличный рерайт в реактивные сроки, спасибо.
Заказчик - "на все 100"! Задание, оплата - все как надо.
Ponka
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$9
1 день
Высокое качество работы, сроки соблюдены, доволен сотрудничеством.
Просто замечательный заказчик!
_Albina
45 летГермания
15 лет в сервисе
Была
9 дней назад
14 лет назад
$9
1 день
Отличная работа, доволен сотрудничеством.
Спасибо, Артем, было очень приятно с Вами поработать: конкретное ТЗ, все четко и ясно, все вопросы, которые могли бы возникнуть, заранее расписаны в ТЗ, что очень порадовало, и быстрая оплата. От выполнения самого задания получила профессиональное удовольствие). Спасибо!
Pi_Na
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$9
1 день
Отличная работа, спасибо.
Как всегда, Артем безупречен. Никакой лишней информации. Мгновенный отклик на предложение, четкое ТЗ, разумные сроки выполнения, четкая оплата после принятия материала.
natulya211183
Наталья 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$9
2 дня
Все отлично, спасибо.
В очередной раз рекомендую заказчика, как ответственного работодателя и просто приятного человека!
sibiryak2007
Александр 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
$13
2 дня
Получил отличный рерайт с реактивной скоростью. Доволен сотрудничеством.
Приятно работать с таким заказчиками. Конкретно поставленное задание, никаких лишних слов и затяжек времени. Оплата получена вовремя. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
FreelanceKP
Татьяна 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$9
1 день
Все отлично, спасибо.
Адекватный заказчик. Приятно работать.
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