Глубокий рерайт, туристическая тематика.

Спасибо, Артем, было очень приятно с Вами поработать: конкретное ТЗ, все четко и ясно, все вопросы, которые могли бы возникнуть, заранее расписаны в ТЗ, что очень порадовало, и быстрая оплата. От выполнения самого задания получила профессиональное удовольствие). Спасибо!