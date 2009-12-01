Приватный проект для Дяченко Алины

Необходимо написать книгу на англ языке страниц на 80-100. Чистый контент страниц 50, остальное скрины, table of content, ст-ка итд. Есть ауидо-файлы, специально записанные для этой книги. Файлы на русском. Книгу надо написать на англ.,поэтому знание ...
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Нужен оптимизированный текст на 4000 знаков, цена 5/1000. Срок - 2 дня.
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