Продвижение сайта

Небоходимо раскрутить интернет-магазин на движке "OS Comerce" на первую страницу гугла по ключевым фразам: "спортивное питание" "спортивного питания" Предложения типа "готов раскрутить за (700-1000)$" или "прогон по доскам" сразу в ИГНОР!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТОЛЬКО для юр. лиц, Киев (пожалуйста, не пишите сообщения подобных "если вы все-таки передумаете...")!
Необходимо провести комплекс работ про продвижению вебресурса, тематика - продукт широкого потребления (специфика уточняется с заявителем(-ями) на исполнение).
Задача
Ознакомление с продуктом и его свойствами максимального количества потенциальных потребителей.
Целевая аудитория:
- по возрастному цензу: 18-50 лет (справочно, т.к., фактически, возрастного ценза нет)
- территориально: жители Украины
Конечная цель
продать продукт :))
Предполагаемый период активности 3 месяца.
Начало активности 1 декабря 2009.
Решение
Предложить комплексное решение (план), включающие как можно широкий набор инструментов и способов (предлагается исполнителем) для выполнения задачи.
Только "белые" способы.
Подгонка статей под ключевые слова и иже им подобные шаманства (особенно "черные" и всяческие оттенки серого методов) исключаются.
Предлагаемый порядок работы
1. Размещение заявки от соискателя на странице проекта (напоминаю, ТОЛЬКО организации, расположение г. Киев, варианты не рассматриваются) + возможность получить информацию о соискателе, его квалификации и опыте подобных проектов (ссылки и(или) любые другие удобные для вас способы подачи информации).
2. Получение от заказчика развернутой информации о продукте, обсуждение бюджета и(или) его вариантов.
3. Предоставление исполнителем детального плана активности, включающего перечень мероприятий, бюджет. План включающий пункты "мы сделаем, но не скажем как, потому что это наше ноу хао" не интересны. Лечиться у врача, не объясняющего как он будет лечить, думаю, никто не захочет.
Другие пункты
1. Гарантии увеличения посещаемости?
2. Поэтапная отчетность
3. Заключение договора, оплата по безналичному расчету
В случае необходимости, пожалуйста, задавайте ваш вопрос или запрос на уточнение в ПМ.
Спасибо!
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