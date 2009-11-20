Увеличение ТИЦ от 50(навсегда) ,>10 сайтов

Имеется более 10 коммерческих сайтов, тематика: авто, туризм, здоровье, создание сайтов. Сайты реальных фирм и организаций с реальными данными и контактами. Ищем фрилансера для пробы на увеличение ТИЦ для одного или двух сайтов с тиц 0, если результат работы будет положительным, дадим следующий заказ сразу на все остальные сайты, также в перспективе сможет обеспечить постоянные заказы.

В заявках на выполнение проекта, интересует необходимый бюджет, сроки, примеры результатов по подъему тиц, а также общая информация об используемых методах.