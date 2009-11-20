Необходимо продвижение доски объявлений http://delaydelo.com/ . Жду предложений с конкретными цифрами по деньгам, трафику и срокам. Оплата - по факту или через СБС или через гаранта на forum.searchengines.ru, т.е. сумма переводится сразу и по достижении минимальной оговоренной цифры трафика, гарант переводит деньги исполнителю, % гаранту беру на себя