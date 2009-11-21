Продвинуть сайт каталогов

Небоходимо раскрутить интернет-магазин на движке "OS Comerce" на первую страницу гугла по ключевым фразам: "спортивное питание" "спортивного питания" Предложения типа "готов раскрутить за (700-1000)$" или "прогон по доскам" сразу в ИГНОР!
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Есть сайт http://fastlink.mac-style.ru/ ,его нужно продвинуть в топ 10 по таким ключевикам как "каталог сайтов"и "Список сайтов", "добавить сайт в каталог", "добавить сайт в список".Оплата по факту или частями по результату.Просьба отписываться лишь профессионалам и у которых есть опыт работы и портфолио и отзывы.
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