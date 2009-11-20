Продвинуть сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт22 заявки262 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые оптимизаторы!

Есть необходимость грамотно продвинуть сайт www.vorobei-studio.ru в Яндексе и Гугле.

Каковы ваши условия, возможные варианты сотрудничества (полноценное продвижение, просто консультация и проч.), сроки, цены?

P.S. Пожалуйста, не стучитесь в аську, все равно не отвечу, я ее использую для общения уже в процессе работы. На этапе выбора исполнителя - здесь в проекте или в приват, проверяю регулярно. Спасибо.

14 лет назад
lkjj81
Юрий 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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