Вывести в ТОП 10 поисковиков.

Необходима консультация по СЕО для новичка. Вопросы простые, поэтому хотелось бы получить ответы от себя доступным языком без лишних терминов.. Итак, необходимо: -l. Ответить на эти вопросы и выслать в txt файле: 1. Что такое вИЦ? 2. Что ...