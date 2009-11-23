Продвинуть сайт!

Доброе время суток !

Нужен Гуру Интузиаст в продвижение сайта ,на данный момент сайт "Биржа труда " нигде не рекламируется и не продвигается нужен человек кто работает только белыми методами кто сможет продвинуть и составить программу по которой сайт будет продвигатся ......от вас хочу услышать внятное и понятное объяснение что-вы будете делать и результат который будет достигнут после ваших действий .....буду рад увидеть от вас чёткой программы с рассценками желательно указывать примерные сроки....