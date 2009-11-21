Нужен трафик для сайта "письмо от Деда Мороза"

Для проекта www.imoroz.by нужны целевые посещения

Цель проекта:

1) поздравить людей реальным письмом от Деда Мороза (от Белорусского Деда Мороза) - отправка по почте в конверте

2) Вызов Деда Мороза на дом / Корпоратив

Аудитория сайта:

- родители, у которых есть дети (от 2х лет)

- Молодежь, и люди 45 лет, которые захотят поздравить друзей и близких письмом от Деда Мороза

На сайте есть возможность написать свой собственный текст письма, которое будет отправлено по почте.

Будут прикольные тексты.

Что принимаем:

- не контекст

Нам хотелось бы, чтобы вы написали, какими методами вы сможете привлечь целевую аудиторию / сколько это будет стоить / сколько посещений сможете обеспечить.

Пишите предложения сюда.