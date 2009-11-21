Продвижение интернет магазина.

Добрый день

На данный момент интернет магазин нигде не рекламируется и не продвигается нужен человек кто работает только белыми методами кто сможет продвинуть и составить программу по которой сайт будет продвигатся (по г.Днепорпетровск)......от вас хочу услышать внятное и понятное объяснение что-вы будете делать и результат который будет достигнут после ваших действий .....буду рад увидеть от вас чёткой программы с рассценками желательно указывать примерные сроки. Основное направление магазина фото-видео техника.