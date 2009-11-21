Продвижение интернет магазина.

Доброе время суток ! Нужен Гуру Интузиаст в продвижение сайта ,на данный момент сайт "Биржа труда " нигде не рекламируется и не продвигается нужен человек кто работает только белыми методами кто сможет продвинуть и составить программу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
На данный момент интернет магазин нигде не рекламируется и не продвигается нужен человек кто работает только белыми методами кто сможет продвинуть и составить программу по которой сайт будет продвигатся (по г.Днепорпетровск)......от вас хочу услышать внятное и понятное объяснение что-вы будете делать и результат который будет достигнут после ваших действий .....буду рад увидеть от вас чёткой программы с рассценками желательно указывать примерные сроки. Основное направление магазина фото-видео техника.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен опытный оптимизатор, способный продвинуть сайт по высоко- и средне-частотным запросам в англоязычном гугле. Обязателен опыт и положительные результаты. Желательна зависимость оплаты от результатов продвижения. В перспективе - продвижение в google.de, it, fr, es. Пишите.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Нужно вывести сайт о ремонте в ТОП 10 поисковиков, по словам: дизайн интерьера Петербург, дизайн интерьера СПб, ремонт квартир СПб, отделочные работы Петербург, отделочные работы СПб, отделка квартир Петербург, отделка квартир СПб, отделка коттеджей Петербург, ремонт ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно поднять тиц сайту до 20Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Есть сайт http://fastlink.mac-style.ru/ ,его нужно продвинуть в топ 10 по таким ключевикам как "каталог сайтов"и "Список сайтов", "добавить сайт в каталог", "добавить сайт в список".Оплата по факту или частями по результату.Просьба отписываться лишь профессионалам и ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые оптимизаторы! Есть необходимость грамотно продвинуть сайт www.vorobei-studio.ru в Яндексе и Гугле. Каковы ваши условия, возможные варианты сотрудничества (полноценное продвижение, просто консультация и проч.), сроки, цены? P.S. Пожалуйста, не стучитесь в аську, все равно не отвечу, я ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Имеется более 10 коммерческих сайтов, тематика: авто, туризм, здоровье, создание сайтов. Сайты реальных фирм и организаций с реальными данными и контактами. Ищем фрилансера для пробы на увеличение ТИЦ для одного или двух сайтов с ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо продвижение доски объявлений http://delaydelo.com/ . Жду предложений с конкретными цифрами по деньгам, трафику и срокам. Оплата - по факту или через СБС или через гаранта на forum.searchengines.ru, т.е. сумма переводится сразу и ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищем для длительного сотрудничества менеджера проекта. Работа вне офиса. Рассмотрим предложения из любых городов (мы в Москве). Основная задача – управлять и развивать юридический портал, существующий уже относительно давно. В настоящее время у портала ежемесячно ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
ТОЛЬКО для юр. лиц, Киев (пожалуйста, не пишите сообщения подобных "если вы все-таки передумаете...")! Необходимо провести комплекс работ про продвижению вебресурса, тематика - продукт широкого потребления (специфика уточняется с заявителем(-ями) на исполнение). Задача Ознакомление с ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад