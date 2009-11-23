SEO - google.com(engl) top 10

Продвижение интернет-аукциона в течении 6 месяцев. Таргетинг - США, Канада, Великобритания, Австралия,Россия
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Нужно продвинуть 5 фраз по проекту(по гуглу у них до 400,000 запросов в месяц) - интересует штатовский и западноевропейский гугл.
сообщите начальный платеж + поддержка ежемесячно.
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