Платная консультация по продвижению сайта

Добрый день dk-sport.ru - сайт необходимо проанализировать и порекомендовать программу продвижения с бюджетом в топ 10 яндекса по запросу "тренажеры" А так же улучшить видимость сайта в гугле. Свои предложения пожалуйста высылайте только на [email protected] ...
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Здравствуйте, нуждаюсь в консультации по продвижению сайта…
Готов заплатить.
Интересует конкретика.
Спасибо
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