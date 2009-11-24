Инструмент анализа статистики посещений на сайте

Требуется сео-специалист для продвижения сайта calls4you.com в топ поисковых систем по 10-20 ключевым запросам (соответственно нужно их для начала подобрать и проанализировать конкурентную среду). Жду сроки и бюджет. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас есть интернет-магазин, мы покупаем рекламные кампании на Яндексе, Гугле. Нам нужна статистика, сколько пользователей, перешедших на сайт по данной кампании (по данному запросу),
1) зарегистрировались
2) совершили покупку.
Разработка отчета под Google Analytics приветствуется. Предложения, оцененные в днях и рублях, высылайте по адресу [email protected]
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