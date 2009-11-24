Инструмент анализа статистики посещений на сайте

У нас есть интернет-магазин, мы покупаем рекламные кампании на Яндексе, Гугле. Нам нужна статистика, сколько пользователей, перешедших на сайт по данной кампании (по данному запросу),

1) зарегистрировались

2) совершили покупку.

Разработка отчета под Google Analytics приветствуется. Предложения, оцененные в днях и рублях, высылайте по адресу [email protected]