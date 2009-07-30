Для нашего старого сайта (написан на ror) нужно с нуля переработать интерфейс (дизайн есть) и внести существенные дополнения в функционал. Человек, которого мы ищем, должен: 1. быть из Петербурга (удалённость удалённостью, но иногда надо и лично встречаться, ...