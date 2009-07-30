idmt

Дмитрий Ив idmt

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Работа для Ruby on rails разработчика из С.-Петер.

    $1000

    Для нашего старого сайта (написан на ror) нужно с нуля переработать интерфейс (дизайн есть) и внести существенные дополнения в функционал. Человек, которого мы ищем, должен: 1. быть из Петербурга (удалённость удалённостью, но иногда надо и лично встречаться, ...

    AjaxRuby
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Инструмент анализа статистики посещений на сайте

    У нас есть интернет-магазин, мы покупаем рекламные кампании на Яндексе, Гугле. Нам нужна статистика, сколько пользователей, перешедших на сайт по данной кампании (по данному запросу), 1) зарегистрировались 2) совершили покупку. Разработка отчета под Google Analytics ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Администратор сайта на Ruby on Rails

    Нужен админ для сайта. Обязателен опыт поддержания систем на Ruby on Rails. Требования - установка и администрирование UNIX, Apache (ModRails - желательно), MySQL, mail-сервера. Знание shell, crontabs, firewall и т.п. Функции: В ближайшем будущем сайт переезжает на ...

    MySQLApacheUnixRuby
    Прочее6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад