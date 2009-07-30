Для нашего старого сайта (написан на ror) нужно с нуля переработать интерфейс (дизайн есть) и внести существенные дополнения в функционал. Человек, которого мы ищем, должен: 1. быть из Петербурга (удалённость удалённостью, но иногда надо и лично встречаться, ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $1000Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
У нас есть интернет-магазин, мы покупаем рекламные кампании на Яндексе, Гугле. Нам нужна статистика, сколько пользователей, перешедших на сайт по данной кампании (по данному запросу), 1) зарегистрировались 2) совершили покупку. Разработка отчета под Google Analytics ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен админ для сайта. Обязателен опыт поддержания систем на Ruby on Rails. Требования - установка и администрирование UNIX, Apache (ModRails - желательно), MySQL, mail-сервера. Знание shell, crontabs, firewall и т.п. Функции: В ближайшем будущем сайт переезжает на ...Прочее6 заявокЗакрыт14 лет назад