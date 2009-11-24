Поднять ТИЦ и PR

В свете последних событий появился сайт, посвященный поддержке российской футбольной сборной - http://www.rushiddink.ru. Мне бы хотелось бы придать ему определенного пинка, чтобы об этом правом деле узнало как можно больше заинтересованных лиц. Скорее всего, по ...