Написать 100 объявлений для Яндекс.Директа. Тематика - SEO, продвижение, срочная работа в интернете, аврал. Нужно с минус словами, по тематике. С небольшой ценой клика. Бюджет - 10 долл. Пишите ваши предложения по цене, срокам и условиям ICQ 581097479
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поднять тиц и pr сайта детских товаров. Жду предложений с ценами и условиями, и гарантиями.
Прогнать по каталогам и доскам объявлений.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Интерисует поддержание сайта www.mzkrs.ru на первой странице и продвижение его в первую тройку по ключевым словам: лавсан шовный материал пга полиамид полигликолид полиэстер в кассетах продажа хирургического шовного материала производство шовного материала пролен хирургический шовный материал проленовая сетка сетка для пластики грыж хирургические нити хирургический шовный материал хирургическое лезвие эндопротез ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт14 лет назад
В свете последних событий появился сайт, посвященный поддержке российской футбольной сборной - http://www.rushiddink.ru. Мне бы хотелось бы придать ему определенного пинка, чтобы об этом правом деле узнало как можно больше заинтересованных лиц. Скорее всего, по ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Целевая аудитория по приоритетности: Киев, область, регионы, Украина в целом. Товары, услуги по приоритетности: Шины (сейчас очень приоритетно зимний ассортимент), Сезонное хранение, шиномонтаж, диски (больше на лето). Бюджет 25-30$ неделяПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт14 лет назад
У нас есть интернет-магазин, мы покупаем рекламные кампании на Яндексе, Гугле. Нам нужна статистика, сколько пользователей, перешедших на сайт по данной кампании (по данному запросу), 1) зарегистрировались 2) совершили покупку. Разработка отчета под Google Analytics ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо поднять тиц сайт недвижимость. Жду предложений с ценами и условиями, и гарантиями.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно оптимизировать сайт, сделать прогон везде - в каталогах, досках, соц закладках http:// kurylys-temir. kz/Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Поднять ТИЦ: 0-20 http://vgonochke.ru/ Просьба указать,сколько будет стоить...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Продвижение сайта http://lasergraphic3d.ru в ТОP 100 в Яндек Ключевые слова " подарки" "сувениры" Оплата по факту!!! (можно по каждому слову в отдельности) Ваши предложения по цене и срокам, пожалуйста. ---------------- Кто-то может не видит - в бюджете ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно раскрутить сайт http://rentalcenter.com.ua , гарантия ТОП 10 в гугл и яндекс. Фразы в приложении. Уважаемые фрилансеры, я даю ссылку на сайт и все требования, в сообщениях !!! указывайте стоимость и сроки (предложения без этих данных не ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт14 лет назад