«Под ключ». Продвижение сайта автозапчастей, продажа и покупка осуществляется самими пользователями. Цель — получить постоянных посетителей на сайте, постоянное наполнение сайта запчастями пользователями.

От вас требуется в комментариях указать условия работы, стоимость, ваше предложение по количеству. Излагайте свои мысли более подробно — общаться со всеми, поймите правильно, нет времени. В идеале хотелось бы получить предложение, в котором будут указаны сроки, цены, количества и т.п.

Просьба не писать в приват, с заинтересованными кандидатурами свяжемся сами.

Главное условие (!): опыт и положительные отзывы. Без указания или при отсутствии в профиле опыта и отзывов предложения не рассматриваются.

Дополнительные условия:

— ТОЛЬКО Россия;

— нахождение онлайн ICQ или Skype не менее 3–4 часов в рабочее время;

— возможность общения по мобильному (вызовы с нашей стороны);

— оплата либо Яндекс.Деньги, либо система «Контакт».

Спасибо.