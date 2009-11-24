Сайт будет зарегистрирован в конце недели, в понедельник на него будет все установлено. ключевые слова во вложении От Вас предложения по цене срокам, способам продвижения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек, который будет заниматься продвижением биржи недвижимости.
Задача:
- размещение объявлений
РАБОТА в ХОРОШО ПРОИНДЕКСИРОВАНЫХ (ГУГЛОМ,ЯНДЕКСОМ,РАМБЛЕРОМ) ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ.
Форма отчета: ссылки на выполненные работы
Условие оплаты: по факту выполненных работ
Форма расчета: безнал ( webmoney или Privatmoney - для Украины)
Оплата: 0.10 $ за одну проверенную нами ссылку, (не спам - человеческая речь), объявление..
Тексты объявлений мы предоставляем!
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