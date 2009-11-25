Требуется человек, который будет заниматься продвижением биржи недвижимости. Задача: - размещение объявлений РАБОТА в ХОРОШО ПРОИНДЕКСИРОВАНЫХ (ГУГЛОМ,ЯНДЕКСОМ,РАМБЛЕРОМ) ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ. Форма отчета: ссылки на выполненные работы Условие оплаты: по факту выполненных работ Форма расчета: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем людей, которые могут поднимать ТИЦ на промышленном уровне.
Приглашаем мы Вас к сотрудничеству на постоянной основе.
Кого заинтересовало - пишите на сколько сможете поднять ТИЦ, и сколько сайтов сможете обслуживать.
Уточню сразу - поднятие платными ссылками от бирж ссылок нас не интересует.
Пишите - будем обсуждать.
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