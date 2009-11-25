Ищем людей, которые могут поднимать ТИЦ на промышленном уровне.

Приглашаем мы Вас к сотрудничеству на постоянной основе.

Кого заинтересовало - пишите на сколько сможете поднять ТИЦ, и сколько сайтов сможете обслуживать.

Уточню сразу - поднятие платными ссылками от бирж ссылок нас не интересует.

Пишите - будем обсуждать.