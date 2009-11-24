Задачи для специалиста по Юкоз, СЕО и партнеркам

Требуется человек, который будет заниматься продвижением биржи недвижимости. Задача: - размещение объявлений РАБОТА в ХОРОШО ПРОИНДЕКСИРОВАНЫХ (ГУГЛОМ,ЯНДЕКСОМ,РАМБЛЕРОМ) ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ. Форма отчета: ссылки на выполненные работы Условие оплаты: по факту выполненных работ Форма расчета: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры.
Появилась у меня такая задачка:
1. Приобрел сайт на юкозе.
2. С юкозом до этого никогда дела не имел
3. Бывший владелец помогать не хочет.
4. Сам я - не умею.
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Необходимо:
1. Нужен специалист по Юкозу, сео, разнообразным партнеркам и киносайтам в одном лице.
2. Необходимо, чтобы этот человек аккуратно почистил сайт от всей лишней рекламы на сайте
3. Слегка обучил бы меня правильно пользоваться юкозом без посторонней помощи.
4. Необходим совет и оптимальный подбор партнерок для сайта, а так же установка их кода, на место удаленной рекламы бывшего владельца.
5. Я не хочу превращать сайт в рекламную помойку, так что нужен человек, который подскажет, как аккуратно выжать максимум из моего сайта, и не толко подскажет, но и поможет все установить и настроить.
6. Почему я не хочу перенести сайт на нормальный домен и не париться?
- Я хочу это сделать, но у сайта посещалка до 1000 человек в сутки, он есть в индексе, и я не хочу это все портить, но хоть какой лио доход с этого получить хочется, ибо купил я сайт только из за посещаемости высокой.
7. Так же, буду рад консультации по безопасному переносу сайта на норм домен(с сохранением показателей), либо же советам, как быстро все восстановить на прежнем уровне, после переноса.
8. Если подскажете дополнительные способы заработка на сайте - так же буду благодарен.
Все остальные вопросы готов обсудить с исполнителем.
Бюджет на такую услугу не знаю, предлагайте, а там посмотрим.
Всем спасибо!
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