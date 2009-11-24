Продвинуть в поисковых системах

Уважаемые фрилансеры. Появилась у меня такая задачка: 1. Приобрел сайт на юкозе. 2. С юкозом до этого никогда дела не имел 3. Бывший владелец помогать не хочет. 4. Сам я - не умею. ________________________ Необходимо: 1. Нужен специалист по Юкозу, сео, разнообразным партнеркам ...