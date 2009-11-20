Требуется сделать 5 иконок

$25
Иконки и Пиксель-артЗавершен24 заявки384 просмотра
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5 иконок в определенном стиле. т.е. недостающие к комплекту.

5 у.е за иконку. Срочно.

14 лет назад
toxavoc
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
vicodin
Антон 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
81 отзыв
14 лет назад
$25
1 день
Заказ был выполнен за пару часов. Все выдержано в нужном стиле. 10 баллов. Рекомендую!
Очень понравилось работать с Антоном! Интересный проект и абсолютная адекватность заказчика. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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