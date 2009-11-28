Иконки и доработки

Иконки и Пиксель-артЗавершен21 заявка419 просмотров
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Необходимо следующее:

Сайт TurboSMS.com.ua

-нарисовать иконку "Публичная офёрта"

-нарисовать кнопку "Перейти в раздел шлюза" (эту кнопку предполагаю разместить с правой стороны сайта под новостями). В идеале кнопка должна иметь иконку

-нарисовать кнопку "Перейти в раздел 8668" (эту кнопку предполагаю разместить с правой стороны сайта под новостями под кнопкой перейти в раздел шлюза).В идеале кнопка должна иметь иконку

-Нарисовать иконку "Рассылка по шаблону"-с кривым конвертом, а не прямой лист а4 с решёткой.

-кнопку "Услуги" нарисовать другой- цветной и моднее. коробочка с шариками сейчас приелась.

-нарисовать иконку "Быстрый старт"

-нарисовать иконку "Готовые кейсы" ("Готовые решения")

-нарисовать иконку "Глоссарий"

-нарисовать иконку "Добавить STOP-LIST"

На сайте turbosms.in.ua нужна подсветка кнопок-главного меню всех, кнопки Протестировать и кнопки перейти на сайт рассылок. Также возможен вариант доработки дизайна с принятием нынешнего шаблона-структуры сайта.

Предложения принимаются только от фрилансеров с положительными отзывами.

Сроки и цены обязательны.

14 лет назад
Karnavalos
Игорь 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
RomZik
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$45
3 дня
АБВГД
Отличный заказчик, конструктивная критика. Спасибо за работу.
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