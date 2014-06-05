Требуется ценник для сайта

Иконки и Пиксель-артЗавершен17 заявок436 просмотров
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Для сайта веб студии требуется ценник. Картинка с названием типа сайта и ценой разработки.

Для сайта http://indexone.ru

14 лет назад
IndexOne
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Karviniya
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
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Приятный заказчик, своевременно оплачивающий работу :) сотрудничеством довольна