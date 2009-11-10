Нарисовать иконки

Иконки и Пиксель-артЗакрыт20 заявок362 просмотра
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Для карт google нужный иконки. гостиница, аптека и тд.

Цена сроки.

Обязательный пример отправить на [email protected] 3-5 иконок. Выберу лучшее качество и цену.

Иконка четко должна указывать нахождение на карте. (острый наконечник или что-то в этом роде)

14 лет назад
ferdinant
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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    14 лет назад