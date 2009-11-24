Кнопка сайта

Иконки и Пиксель-артЗавершен23 заявки299 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Кнопка 88x31 для сайта

14 лет назад
Lorge
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
31 отзыв
Выбранный исполнитель
CryRain
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Сделать иконку в формате ico для браузера.

    Необходимо сделать иконку в формате ico для браузера. 16 на 16. Что хотелось бы в иконке видеть: пример как иконка у www.weblancer.net. То-есть фон и на фоне красивая буква "D" вот пример того что нужно: http://www.weblancer.net/users/RedApple/portfolio/783265.html#item я пробовал делать ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать аватар, редактирование фото

    $50

    Необходимо отредактировать фотография, работы немного, сделать дальний план темнее, немного украсить, более подробно тз уже непосредственно самому исполнителю. Тема аватара с автомобилем. В общем предлагаем сколько?

    Иконки и Пиксель-арт14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 11 иконок pocket book 20*20px

    На сайт http://rashodka.dp.ua/book/ к каждой категории (слева под корзиной) нужно сделать 11 иконок размером 20*20пх. Сделать нужно сегодня цена зависит от Вашего уровня. ОТПИСЫВАЙТЕСЬ ТОЛЬКО В ПРОЕКТЕ, ЛИЧКУ, МЫЛО И АСЮ ИГНОРИРУЮ!

    Иконки и Пиксель-арт16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать часы в стиле висты.

    $15

    В связи с тем что в проекте http://www.weblancer.net/projects/156157.html был найден готовый вариант пиктограмм погоды, осталась необходимость только в часах. Требования к часам: -изображение часов в стиле windows vista (аналоговые, которые присутствуют в боковой панели) -размер 1000х1000 px -стрелки и ...

    Иконки и Пиксель-арт8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо нарисовать 6 пиктограмм

    Доброго времени суток Необходимо нарисовать 6 пиктограмм из них 1. изображение часов в стиле windows vista (аналоговые, которые присутствуют в боковой панели). Требования к часам размер 1000х1000 px, стрелки и циферблат должны быть разложены по слоям. 2. погодные ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать иконки

    Для карт google нужный иконки. гостиница, аптека и тд. Цена сроки. Обязательный пример отправить на [email protected] 3-5 иконок. Выберу лучшее качество и цену. Иконка четко должна указывать нахождение на карте. (острый наконечник или что-то ...

    Иконки и Пиксель-арт20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад