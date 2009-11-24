Кнопка сайта

Необходимо сделать иконку в формате ico для браузера. 16 на 16. Что хотелось бы в иконке видеть: пример как иконка у www.weblancer.net. То-есть фон и на фоне красивая буква "D" вот пример того что нужно: http://www.weblancer.net/users/RedApple/portfolio/783265.html#item я пробовал делать ...