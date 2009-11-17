Необходимо сделать иконку в векторе

Иконки и Пиксель-артЗакрыт1 заявка170 просмотров
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14 лет назад
Hackboy
Вадим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 отзывов(-1)
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