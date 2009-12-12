Необходимо сделать иконку в формате ico для браузера.

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Что хотелось бы в иконке видеть: пример как иконка у www.weblancer.net. То-есть фон и на фоне красивая буква "D"

вот пример того что нужно: http://www.weblancer.net/users/RedApple/portfolio/783265.html#item

я пробовал делать через фотошоп, и качество не нравится...

Пишите предложения с ценой! Заранее спасибо!