Кнопка сайта 88x31

Необходимо сделать иконку в формате ico для браузера. 16 на 16. Что хотелось бы в иконке видеть: пример как иконка у www.weblancer.net. То-есть фон и на фоне красивая буква "D" вот пример того что нужно: http://www.weblancer.net/users/RedApple/portfolio/783265.html#item я пробовал делать ...
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Создание кнопки для сайта
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